Этникос - АПОЭЛ: онлайн-трансляция 14 февраля 2026

Этникос
14.02.2026, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
- : -
Не начался
АПОЭЛ
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Этникос - АПОЭЛ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
17 мая, 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
13 февраля, 19:35
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
26 января, 23:28
1
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
3 января, 11:40
2
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
20 декабря 2024, 15:37
1
Больше новостей
Кипр. Первый Дивизион
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Этникос
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
2 : 1
18.05.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
1 : 1
12.05.2025
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Эносис Неон Паралимни
4 : 2
11.05.2025
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
АЕК
3 : 0
04.05.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Эносис Неон Паралимни
4 : 2
11.05.2025
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Омония Арадипу
2 : 1
28.04.2025
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Этникос
2 : 1
11.04.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Этникос
3 : 1
05.04.2025
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
2 : 1
18.05.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
1 : 1
12.05.2025
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
АЕК
3 : 0
04.05.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Аполлон
0 : 0
26.04.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
АПОЭЛ
2 : 1
22.04.2025
Арис
