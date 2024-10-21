Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Этникос - Пафос: онлайн-трансляция 31 января 2026

Этникос
31.01.2026, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
- : -
Не начался
Пафос
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Этникос - Пафос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Этникос
Пафос
«Црвена Звезда» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Црвена Звезда» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 8.50
19 августа, 09:08
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
26 января, 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
21 октября 2024, 08:11
3
«Црвена Звезда» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Црвена Звезда» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 8.50
19 августа, 09:08
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
Больше новостей
Кипр. Первый Дивизион
Все
Текущие
Будущие
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
- : -
22.08.2025
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Пафос
- : -
23.08.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
- : -
23.08.2025
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Анортосис
- : -
23.08.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
- : -
22.08.2025
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Пафос
- : -
23.08.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
- : -
23.08.2025
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Анортосис
- : -
23.08.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Этникос
- : -
24.08.2025
Акритас Хлоракас
Последние матчи
Все
Этникос
Пафос
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 2
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Эносис Неон Паралимни
4 : 2
11.05.2025
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Омония Арадипу
2 : 1
28.04.2025
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Этникос
2 : 1
11.04.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Этникос
3 : 1
05.04.2025
Омония 29-го мая
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 2
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 