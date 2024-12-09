Введите ваш ник на сайте
Анортосис - АЕЛ: онлайн-трансляция 24 января 2026

Анортосис
24.01.2026, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
- : -
Не начался
АЕЛ
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Анортосис - АЕЛ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Анортосис
АЕЛ
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
16 мая, 20:39
1
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле
16 мая, 14:14
3
«Пари НН» отдал нападающего кипрскому клубу
22 января, 17:45
Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре
9 декабря 2024, 09:20
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
7 марта 2023, 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
30 августа 2022, 22:33
2
Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд
14 июля 2020, 14:19
11
Джано может перейти в тбилисское «Динамо»
21 мая 2020, 23:55
1
«Пари НН» отдал нападающего кипрскому клубу
22 января, 17:45
Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре
9 декабря 2024, 09:20
1
Лесовой забил 3-й гол в трех матчах чемпионата Кипра
23 сентября 2024, 08:31
Больше новостей
Кипр. Первый Дивизион
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Анортосис
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 0
11.05.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
2 : 4
09.05.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Анортосис
1 : 2
05.05.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
1 : 3
25.04.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
2 : 4
09.05.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Анортосис
1 : 2
05.05.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
1 : 3
25.04.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Анортосис
1 : 2
12.04.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Кармиотисса
0 : 1
05.04.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 0
11.05.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Этникос
2 : 0
03.05.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
1 : 3
25.04.2025
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 3
12.04.2025
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕЛ
2 : 0
05.04.2025
Эносис Неон Паралимни
