Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - АЕК
Пафос - АЕК: онлайн-трансляция 24 января 2026
Пафос
24.01.2026, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
- : -
Не начался
АЕК
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пафос - АЕК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пафос
АЕК
«Црвена Звезда» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Црвена Звезда» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 8.50
19 августа, 09:08
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
«Црвена Звезда» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Црвена Звезда» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 8.50
19 августа, 09:08
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.80
23 июля, 08:45
Прогноз на точный счeт матча «Партизан» – «АЕК»: Лига Европы, 17 июля 2025 года
16 июля, 09:09
АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
Больше новостей
Кипр. Первый Дивизион
Все
Текущие
Будущие
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
- : -
22.08.2025
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Пафос
- : -
23.08.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
- : -
23.08.2025
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Анортосис
- : -
23.08.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
- : -
22.08.2025
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Пафос
- : -
23.08.2025
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
- : -
23.08.2025
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Анортосис
- : -
23.08.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Этникос
- : -
24.08.2025
Акритас Хлоракас
Последние матчи
Все
Пафос
АЕК
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 2
19.08.2025
Пафос
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига чемпионов, 4 раунд
Црвена Звезда
1 : 2
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Лига Европы, 4 раунд
Бранн
2 : 1
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: