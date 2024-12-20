Введите ваш ник на сайте
Акритас Хлоракас - Омония: онлайн-трансляция 03 января 2026

Акритас Хлоракас
03.01.2026, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
- : -
Не начался
Омония
Матч Таблица
Статистика матча Акритас Хлоракас - Омония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Акритас Хлоракас
Омония
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
30 июля, 09:58
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая, 21:47
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
20 декабря 2024, 15:37
1
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября 2024, 23:34
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа 2024, 09:04
Больше новостей
Кипр. Первый Дивизион
Последние матчи
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
2 : 1
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
