Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Юве Стабиа - Каррарезе
Юве Стабиа - Каррарезе: онлайн-трансляция 14 марта 2026
Юве Стабиа
14.03.2026, суббота, 18:00
Италия. Серия В, 30 тур
- : -
Не начался
Каррарезе
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Юве Стабиа - Каррарезе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Юве Стабиа
Каррарезе
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
23 декабря 2024, 19:45
5
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
15 мая, 09:20
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
23 декабря 2024, 19:45
5
Италия. Серия В
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
- : -
24.08.2025
Бари
Юве Стабиа
Каррарезе
Италия. Кубок, 1 раунд
Удинезе
2 : 0
18.08.2025
Каррарезе
Италия. Кубок, 1 раунд
Лечче
2 : 0
15.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.05.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Юве Стабиа
1 : 2
09.05.2025
Реджана 1919
Италия. Кубок, 1 раунд
Лечче
2 : 0
15.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.05.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 38 тур
Юве Стабиа
1 : 2
09.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Юве Стабиа
2 : 0
01.05.2025
Катанцаро
Италия. Кубок, 1 раунд
Удинезе
2 : 0
18.08.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
2 : 1
04.05.2025
Модена
Италия. Серия В, 36 тур
Сассуоло
2 : 0
01.05.2025
Каррарезе
