«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира

Определились все участники плей-офф за выход в Серию A

«Милан» бесплатно отдал брата Доннаруммы в «Падову» из Серии C

«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли

Игрок «Пармы» Корнелиус сделал по хет-трику в ворота одной команды в обоих кругах Серии А