Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Специя
Бари - Специя: онлайн-трансляция 10 февраля 2026
Бари
10.02.2026, вторник, 18:00
Италия. Серия В, 24 тур
- : -
Не начался
Специя
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бари - Специя
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Бари
Специя
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
23 июля, 17:20
1
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
3 июня, 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
4 мая, 19:24
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
23 июля, 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
4 мая, 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
19 апреля 2021, 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
18 февраля 2021, 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
9 февраля 2021, 20:34
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
3 июня, 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа 2024, 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
Больше новостей
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Бари
Специя
Италия. Кубок, 1 раунд
Специя
1 : 1
18.08.2025
Сампдория
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
2 : 0
17.08.2025
Бари
Италия. Серия В, Финал
Специя
2 : 3
01.06.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
29.05.2025
Специя
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.05.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
2 : 0
17.08.2025
Бари
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
1 : 0
04.05.2025
Пиза
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Специя
1 : 1
18.08.2025
Сампдория
Италия. Серия В, Финал
Специя
2 : 3
01.06.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
29.05.2025
Специя
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Специя
2 : 3
09.05.2025
Кремонезе
Архив
