Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмполи - Зюйдтироль: онлайн-трансляция 17 января 2026

Эмполи
17.01.2026, суббота, 18:00
Италия. Серия В, 20 тур
- : -
Не начался
Зюйдтироль
Матч Таблица
Статистика матча Эмполи - Зюйдтироль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Эмполи
Зюйдтироль
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
Больше новостей
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
- : -
24.08.2025
Бари
Последние матчи
Все
Эмполи
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
3 : 1
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 1
15.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
1 : 2
25.05.2025
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.05.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 1
15.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
1 : 2
25.05.2025
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
2 : 1
10.05.2025
Парма
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
0 : 1
04.05.2025
Лацио
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
3 : 1
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
0 : 0
13.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 38 тур
Пиза
3 : 3
09.05.2025
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Палермо
1 : 2
01.05.2025
Зюйдтироль
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 