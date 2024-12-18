Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Виртус Энтелла
Сампдория - Виртус Энтелла: онлайн-трансляция 17 января 2026
Сампдория
17.01.2026, суббота, 18:00
Италия. Серия В, 20 тур
- : -
Не начался
Виртус Энтелла
Матч
Таблица
Статистика матча Сампдория - Виртус Энтелла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Сампдория
Виртус Энтелла
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
1 августа, 18:50
1 августа, 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
14 мая, 00:12
14 мая, 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
19 апреля, 09:00
19 апреля, 09:00
«Рома» – «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
18 декабря 2024, 21:50
18 декабря 2024, 21:50
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа 2024, 19:08
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
1 августа, 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
14 мая, 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
19 апреля, 09:00
«Рома» – «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
18 декабря 2024, 21:50
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа 2024, 19:08
Кассано может возобновить карьеру, в среду итальянец объявил об уходе из футбола
28 июля 2017, 21:46
28 июля 2017, 21:46
3
Кассано может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии
26 февраля 2017, 16:08
26 февраля 2017, 16:08
Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
9 октября 2016, 10:17
9 октября 2016, 10:17
28
Больше новостей
Италия. Серия В
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
- : -
24.08.2025
Бари
Последние матчи
Сампдория
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Специя
1 : 1
18.08.2025
Сампдория
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
1 : 1
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.05.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Катанцаро
2 : 2
04.05.2025
Сампдория
Италия. Кубок, 1 раунд
Специя
1 : 1
18.08.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.05.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Катанцаро
2 : 2
04.05.2025
Сампдория
Италия. Серия В, 36 тур
Сампдория
0 : 0
01.05.2025
Кремонезе
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
1 : 1
16.08.2025
Виртус Энтелла
Архив
