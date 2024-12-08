Введите ваш ник на сайте
Панетоликос - Пансерраикос: онлайн-трансляция 21 марта 2026

Панетоликос
21.03.2026, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
Пансерраикос
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Панетоликос - Пансерраикос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Панетоликос
Пансерраикос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
22 июня, 11:53
Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции
8 декабря 2024, 19:34
1
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа 2024, 20:43
5
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа 2024, 19:07
1
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля 2024, 17:29
4
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
22 июня, 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля 2024, 17:29
4
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января 2024, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции
8 декабря 2024, 19:34
1
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа 2024, 20:43
5
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа 2024, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
Греция. Суперлига
Будущие
Последние матчи
Панетоликос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 1
18.05.2025
Левадиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Афины Каллитея
1 : 1
14.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Левадиакос
1 : 2
14.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Левадиакос
1 : 2
14.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 3
10.05.2025
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Афины Каллитея
0 : 0
05.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 1
18.05.2025
Левадиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Афины Каллитея
1 : 1
14.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
3 : 0
05.05.2025
Волос
