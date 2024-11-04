Панетоликос

Лодыгин подписал контракт с новым клубом

«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана

Шапи забил первый гол за «Арис» в этом сезоне, его клуб лидирует в чемпионате Греции

Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024

У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд