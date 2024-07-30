Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАОК
Панетоликос - ПАОК: онлайн-трансляция 10 января 2026
Панетоликос
10.01.2026, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 16 тур
- : -
Не начался
ПАОК
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панетоликос - ПАОК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Панетоликос
ПАОК
«Риека» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
Вчера, 20:35
«Риека» – ПАОК: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 8.00
Вчера, 08:30
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа, 16:37
ПАОК – о невызове Чалова в сборную России: «Мы к этому непричастны!»
18 августа, 21:50
2
В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова
15 августа, 15:08
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
22 июня, 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля 2024, 17:29
4
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января 2024, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Последние матчи
Все
Панетоликос
ПАОК
Лига Европы, 4 раунд
Риека
1 : 0
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Левадиакос
1 : 2
14.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 3
10.05.2025
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Афины Каллитея
0 : 0
05.05.2025
Панетоликос
Лига Европы, 4 раунд
Риека
1 : 0
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 0
11.05.2025
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
4 : 2
04.05.2025
ПАОК
