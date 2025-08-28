Введите ваш ник на сайте
Виртус - Брейдаблик: онлайн-трансляция 28 августа 2025

Виртус
28.08.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Брейдаблик
Матч
Статистика матча Виртус - Брейдаблик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Виртус
Брейдаблик
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75
29 июля, 10:53
«Брейдаблик» – «Эгнатия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:28
Прогноз на точный счeт матча «Брейдаблик» – «Эгнатия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:34
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Последние матчи
Все
Виртус
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
Брейдаблик
4 : 5
17.08.2025
Хафнарфьордур
Лига конференций, 3 раунд
Виртус
3 : 0
14.08.2025
Милсами
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Валюр
2 : 1
10.08.2025
Брейдаблик
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
