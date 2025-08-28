Введите ваш ник на сайте
Расписание матчей
Лига конференций
Шэмрок Роверс - Санта-Клара
Шэмрок Роверс - Санта-Клара: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Шэмрок Роверс
28.08.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Санта-Клара
Матч
Статистика матча Шэмрок Роверс - Санта-Клара
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Шэмрок Роверс
Санта-Клара
«Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 10.0
31 июля, 08:21
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
23 июля, 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
16 мая, 13:24
Прогноз на точный счет матча «Санта-Клара» – «Фамаликан»: Примейра, 10 мая 2025
9 мая, 13:07
Прогноз на точный счет матча «Брага» – «Санта-Клара»: Примейра, 3 мая 2025
2 мая, 13:08
Шэмрок Роверс
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
0 : 1
17.08.2025
Морейренcе
Лига конференций, 3 раунд
Санта-Клара
0 : 0
14.08.2025
Ларн
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
4 : 0
14.08.2025
Балкани
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
3 : 0
10.08.2025
Санта-Клара
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
10.08.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
4 : 0
14.08.2025
Балкани
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
10.08.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Балкани
1 : 0
07.08.2025
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
Шэмрок Роверс
2 : 0
03.08.2025
Дерри Сити
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
0 : 1
17.08.2025
Морейренcе
Лига конференций, 3 раунд
Санта-Клара
0 : 0
14.08.2025
Ларн
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
3 : 0
10.08.2025
Санта-Клара
Лига конференций, 3 раунд
Ларн
0 : 3
07.08.2025
Санта-Клара
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Клара
2 : 0
31.07.2025
Вараждин
