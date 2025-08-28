Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Линфилд - Шелбурн
Линфилд - Шелбурн: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Линфилд
28.08.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Шелбурн
Личные встречи
Статистика матча Линфилд - Шелбурн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Линфилд
Шелбурн
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
11 августа, 09:10
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля, 08:26
«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025
30 июля, 17:50
«Карабах» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:16
«Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 20:35
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля, 08:26
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
15 июля, 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
15 июля, 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
8 июля, 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
8 июля, 08:27
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
11 августа, 09:10
«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025
30 июля, 17:50
«Карабах» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:16
«Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 20:35
«Шелбурн» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 09:36
