Динамо - Ягеллония: онлайн-трансляция 28 августа 2025

Динамо
28.08.2025, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Ягеллония
Матч
Статистика матча Динамо - Ягеллония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Динамо
Ягеллония
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
11 августа, 09:19
1
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
23 июля, 10:23
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
5 июня, 13:29
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая, 01:11
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
11 августа, 09:19
1
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
5 июня, 13:29
1
«Сандерленд» продолжает переговоры по Ленсу
3 июля 2015, 13:15
7
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
23 июля, 10:23
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая, 01:11
«Ягеллония» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
17 апреля, 18:35
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
11 апреля, 00:09
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Динамо
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
1 : 2
17.08.2025
Ягеллония
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
3 : 1
14.08.2025
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
2 : 1
07.08.2025
Динамо
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
3 : 1
14.08.2025
Хайдук
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
2 : 1
07.08.2025
Динамо
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2025
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 2 раунд
Атлетик д'Эскальдес
1 : 2
24.07.2025
Динамо
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
1 : 2
17.08.2025
Ягеллония
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
