Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Арда - Ракув
Арда - Ракув: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Арда
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Ракув
Матч
Статистика матча Арда - Ракув
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Арда
Ракув
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Арда
Ракув
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 3
17.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 3 тур
Ботев
0 : 5
04.08.2025
Арда
Лига конференций, 2 раунд
ХИК
2 : 2
31.07.2025
Арда
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 3
17.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
1 : 3
31.07.2025
Ракув
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: