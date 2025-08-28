Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
АЕК - Андерлехт
АЕК - Андерлехт: онлайн-трансляция 28 августа 2025
АЕК
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Андерлехт
Матч
Личные встречи
Статистика матча АЕК - Андерлехт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
АЕК
Андерлехт
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
10 августа, 22:00
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:23
«Арис» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.15
6 августа, 09:04
АЕК Николича подпишет экс-нападающего «Реала»
4 августа, 18:18
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
10 августа, 22:00
«Арис» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.15
6 августа, 09:04
АЕК Николича подпишет экс-нападающего «Реала»
4 августа, 18:18
Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА
21 июля, 12:26
Николич высказался о своей работе в ЦСКА
21 июля, 10:55
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:23
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:05
Стало известно, сколько ЦСКА предлагал «Лиону» за Адриэлсона
12 июля, 15:30
1
ЦСКА вряд ли подпишет защитника «Лиона» из-за санкций
12 июля, 12:12
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Дендер
0 : 2
17.08.2025
Андерлехт
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 3
10.08.2025
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
0 : 0
31.07.2025
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
1 : 0
24.07.2025
Хапоэль БШ
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 0
11.05.2025
АЕК
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Дендер
0 : 2
17.08.2025
Андерлехт
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 1
14.08.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 3
10.08.2025
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
3 : 0
07.08.2025
Шериф
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серкль Брюгге
0 : 2
03.08.2025
Андерлехт
