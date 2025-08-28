Введите ваш ник на сайте
Райо Вальекано - Неман: онлайн-трансляция 28 августа 2025

Райо Вальекано
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Неман
Матч
Статистика матча Райо Вальекано - Неман
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 3 раунд
Неман
2 : 0
14.08.2025
КИ Клаксвик
Лига конференций, 3 раунд
КИ Клаксвик
2 : 0
05.08.2025
Неман
Лига конференций, 2 раунд
Неман
1 : 1
31.07.2025
Кошице
Лига конференций, 2 раунд
Кошице
2 : 3
24.07.2025
Неман
Лига конференций, 3 раунд
Неман
2 : 0
14.08.2025
КИ Клаксвик
Лига конференций, 3 раунд
КИ Клаксвик
2 : 0
05.08.2025
Неман
Лига конференций, 2 раунд
Неман
1 : 1
31.07.2025
Кошице
Лига конференций, 2 раунд
Кошице
2 : 3
24.07.2025
Неман
Лига конференций, 1 раунд
Неман
4 : 0
17.07.2025
Урарту
  • Читайте нас: 