Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Баник - Целе
Баник - Целе: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Баник
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Целе
Матч
Статистика матча Баник - Целе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Баник
Целе
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа, 16:37
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
11 августа, 21:56
2
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
11 августа, 17:34
3
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
11 августа, 11:20
6
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа, 09:06
2
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
13 ноября 2024, 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
1 декабря 2023, 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
21 января 2022, 20:10
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа, 16:37
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
11 августа, 21:56
2
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
11 августа, 17:34
3
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
11 августа, 11:20
6
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа, 09:06
2
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Баник
Целе
Словения. Первая Лига, 5 тур
Алюминий
2 : 3
17.08.2025
Целе
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 1
14.08.2025
Баник
Лига конференций, 3 раунд
Целе
2 : 4
14.08.2025
Лугано
Словения. Первая Лига, 4 тур
Целе
3 : 0
10.08.2025
Мура 05
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
10.08.2025
Карвина
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 1
14.08.2025
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
10.08.2025
Карвина
Лига конференций, 3 раунд
Баник
4 : 3
07.08.2025
Аустрия
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Дукла
1 : 1
03.08.2025
Баник
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
Словения. Первая Лига, 5 тур
Алюминий
2 : 3
17.08.2025
Целе
Лига конференций, 3 раунд
Целе
2 : 4
14.08.2025
Лугано
Словения. Первая Лига, 4 тур
Целе
3 : 0
10.08.2025
Мура 05
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
0 : 5
07.08.2025
Целе
Словения. Первая Лига, 3 тур
Олимпия
0 : 5
03.08.2025
Целе
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: