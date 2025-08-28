Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Фиорентина - Полесье
Фиорентина - Полесье: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Фиорентина
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Полесье
Матч
Статистика матча Фиорентина - Полесье
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Фиорентина
Полесье
«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА
Сегодня, 15:15
«Полесье» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.72
Сегодня, 09:16
В Италии охарактеризовали потенциального новичка ЦСКА
Вчера, 22:44
12-миллионный трансфер ЦСКА может сорваться из-за «Зенита»
Вчера, 15:50
23
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
18 августа, 18:40
7
«Фиорентина» прояснила ситуацию с уходом Белтрана в ЦСКА
Сегодня, 15:15
«Полесье» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.72
Сегодня, 09:16
В Италии охарактеризовали потенциального новичка ЦСКА
Вчера, 22:44
12-миллионный трансфер ЦСКА может сорваться из-за «Зенита»
Вчера, 15:50
23
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
18 августа, 18:40
7
«Полесье» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.72
Сегодня, 09:16
«Полесье» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2025
17 августа, 16:50
«Полесье» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.35
15 августа, 19:55
«Пакш» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 18:50
«Полесье» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025
10 августа, 14:20
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Фиорентина
Полесье
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
0 : 2
17.08.2025
ЛНЗ
Лига конференций, 3 раунд
Пакш
2 : 1
14.08.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Полесье
0 : 1
10.08.2025
Колос
Лига конференций, 3 раунд
Полесье
3 : 0
07.08.2025
Пакш
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
2 : 3
25.05.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
3 : 2
18.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Венеция
2 : 1
12.05.2025
Фиорентина
Лига конференций, 1/2 финала
Фиорентина
2 : 2
08.05.2025
Бетис
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 0
04.05.2025
Фиорентина
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
0 : 2
17.08.2025
ЛНЗ
Лига конференций, 3 раунд
Пакш
2 : 1
14.08.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Полесье
0 : 1
10.08.2025
Колос
Лига конференций, 3 раунд
Полесье
3 : 0
07.08.2025
Пакш
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: