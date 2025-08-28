Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Брондбю - Страсбур
Брондбю - Страсбур: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Брондбю
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Страсбур
Матч
Статистика матча Брондбю - Страсбур
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Брондбю
Страсбур
«Страсбур» установил рекорд топ‑5 лиг Европы
18 августа, 14:14
1
«Метц» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 9.00
16 августа, 16:02
«Челси» отдал защитника в аренду клубу Лиги 1
1 августа, 13:01
1
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:23
Вратарь «Челси» перешел в «Борнмут» за 25 миллионов
16 июля, 16:51
1
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
6
«Страсбур» установил рекорд топ‑5 лиг Европы
18 августа, 14:14
1
«Метц» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 9.00
16 августа, 16:02
«Челси» отдал защитника в аренду клубу Лиги 1
1 августа, 13:01
1
Вратарь «Челси» перешел в «Борнмут» за 25 миллионов
16 июля, 16:51
1
«Челси» подписал защитника из Франции
9 июня, 13:00
1
Больше новостей
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Брондбю
Страсбур
Рандерс
0 : 2
17.08.2025
Брондбю
Метц
0 : 1
17.08.2025
Страсбур
Брондбю
4 : 0
14.08.2025
Викингур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Викингур
3 : 0
07.08.2025
Брондбю
Рандерс
0 : 2
17.08.2025
Брондбю
Брондбю
4 : 0
14.08.2025
Викингур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Викингур
3 : 0
07.08.2025
Брондбю
Брондбю
0 : 2
03.08.2025
Виборг
Метц
0 : 1
17.08.2025
Страсбур
Страсбур
2 : 3
17.05.2025
Гавр
Анжер
2 : 1
10.05.2025
Страсбур
Страсбур
2 : 1
03.05.2025
ПСЖ
Страсбур
3 : 1
26.04.2025
Сент-Этьен
