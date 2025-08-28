Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
ЧФР Клуж - Хэкен
ЧФР Клуж - Хэкен: онлайн-трансляция 28 августа 2025
ЧФР Клуж
28.08.2025, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Хэкен
Матч
Статистика матча ЧФР Клуж - Хэкен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
ЧФР Клуж
Хэкен
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
11 августа, 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«ЧФР» – «Лугано»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 09:26
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
11 августа, 15:45
7
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«ЧФР» – «Лугано»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля, 09:26
«Лугано» – «ЧФР»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.55
23 июля, 09:10
«ЧФР» – «Пакш» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:44
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 09:05
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля, 08:49
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
ЧФР Клуж
Хэкен
Румыния. Лига I, 6 тур
ЧФР Клуж
3 : 3
17.08.2025
Ботошани
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Хэкен
0 : 2
17.08.2025
Эстер
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Дегерфорс
0 : 0
10.08.2025
Хэкен
Румыния. Лига I, 6 тур
ЧФР Клуж
3 : 3
17.08.2025
Ботошани
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 3
03.08.2025
Университатя
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
31.07.2025
Лугано
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Хэкен
0 : 2
17.08.2025
Эстер
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Дегерфорс
0 : 0
10.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Хэкен
1 : 2
03.08.2025
Эльфсборг
