Главная
Расписание матчей
Лига конференций
АЗ Алкмаар - Левски
АЗ Алкмаар - Левски: онлайн-трансляция 28 августа 2025
АЗ Алкмаар
28.08.2025, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Левски
Матч
Статистика матча АЗ Алкмаар - Левски
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
АЗ Алкмаар
Левски
«Байер» приобрел вингера и вратаря
12 августа, 12:00
1
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 09:20
6 августа, 09:20
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
30 июля, 20:31
30 июля, 20:31
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
30 июля, 09:55
30 июля, 09:55
«Левски» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:43
23 июля, 08:43
«Байер» приобрел вингера и вратаря
12 августа, 12:00
1
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 09:20
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
30 июля, 09:55
«Реал» хочет купить лучшего игрока юношеского Евро-2025
30 июня, 17:05
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
17 мая, 15:00
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
30 июля, 20:31
«Левски» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:43
«Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля, 12:50
Прогноз на точный счeт матча «Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: Лига Европы, 17 июля 2025
16 июля, 09:02
«Левски» – «Хапоэль БШ»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки
9 июля, 11:12
Больше новостей
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
АЗ Алкмаар
Левски
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
0 : 0
17.08.2025
Левски
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
0 : 1
14.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 4 тур
Левски
2 : 1
10.08.2025
Спартак Варна
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
0 : 1
14.08.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Лига конференций, 3 раунд
АЗ Алкмаар
3 : 0
07.08.2025
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
АЗ Алкмаар
5 : 0
31.07.2025
Ильвес
Болгария. Первая лига, 5 тур
Ботев Враца
0 : 0
17.08.2025
Левски
Лига конференций, 3 раунд
Сабах
0 : 2
14.08.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 4 тур
Левски
2 : 1
10.08.2025
Спартак Варна
Лига конференций, 3 раунд
Левски
1 : 0
07.08.2025
Сабах
Болгария. Первая лига, 3 тур
Левски
2 : 0
03.08.2025
Славия С
