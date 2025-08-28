Введите ваш ник на сайте
РФШ - Хэмран: онлайн-трансляция 28 августа 2025

РФШ
28.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Хэмран
Матч
Статистика матча РФШ - Хэмран
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
РФШ
Хэмран
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:18
«Динамо Киев» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.58
28 июля, 10:14
«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 18:50
«Хэмран» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.72
21 июля, 10:10
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:18
«РФШ» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.15
21 июля, 10:01
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:34
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:48
«Левадия» – «РФШ»: прогноз на матч 8 июля с 68% вероятностью захода ставки
7 июля, 12:21
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Динамо Киев» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.58
28 июля, 10:14
«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 18:50
«Хэмран» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.72
21 июля, 10:10
Прогноз на точный счет матча «Хэмран» – «Жальгирис»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:05
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
РФШ
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Латвия. Высшая лига, 26 тур
РФШ
4 : 1
10.08.2025
Супер Нова
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Латвия. Высшая лига, 26 тур
РФШ
4 : 1
10.08.2025
Супер Нова
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Латвия. Высшая лига, 25 тур
Гробиня
2 : 3
03.08.2025
РФШ
Лига чемпионов, 2 раунд
Мальме
1 : 0
30.07.2025
РФШ
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К
3 : 0
29.07.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 2 раунд
Хэмран
0 : 3
22.07.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 1 раунд
Хэмран
2 : 0
15.07.2025
Жальгирис
