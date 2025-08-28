Введите ваш ник на сайте
Ноа - Олимпия: онлайн-трансляция 28 августа 2025

Ноа
28.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Олимпия
Матч
Статистика матча Ноа - Олимпия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ноа
Олимпия
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
6 августа, 08:47
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
29 июля, 10:49
«Ноа» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.44
21 июля, 09:57
«Будучность» – «Ноа»: прогноз на матч 15 июля с 68% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:26
Прогноз на точный счeт матча «Будучность» – «Ноа»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:22
«Кайрат» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2025
15 июля, 16:50
«Кайрат» – «Олимпия»: прогноз на матч 15 июля с 63% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:15
Прогноз на точный счeт матча «Кайрат» – «Олимпия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 11:50
«Олимпия» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025
8 июля, 18:50
«Олимпия» – «Кайрат»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
7 июля, 12:10
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Ноа
Олимпия
Словения. Первая Лига, 5 тур
Олимпия
1 : 3
17.08.2025
Копер
Лига конференций, 3 раунд
Эгнатия
2 : 4
14.08.2025
Олимпия
Словения. Первая Лига, 4 тур
Домжале
1 : 3
10.08.2025
Олимпия
Лига конференций, 3 раунд
Олимпия
0 : 0
07.08.2025
Эгнатия
Словения. Первая Лига, 3 тур
Олимпия
0 : 5
03.08.2025
Целе
