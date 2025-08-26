Введите ваш ник на сайте
Рединг - Уимблдон: онлайн-трансляция 26 августа 2025

Рединг
26.08.2025, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Уимблдон
Матч Личные встречи
Статистика матча Рединг - Уимблдон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Рединг
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2 октября 2024, 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
3 марта 2024, 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
30 августа 2023, 23:50
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2 октября 2024, 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
3 марта 2024, 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
30 августа 2023, 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
22 сентября 2021, 23:41
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Рединг
Уимблдон
Англия. Первая лига, 4 тур
Болтон
1 : 1
20.08.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 3 тур
Рединг
1 : 2
16.08.2025
Уимблдон
Англия. Первая лига, 2 тур
Уимблдон
2 : 0
09.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 2 тур
Рединг
0 : 2
09.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 3 тур
Рединг
1 : 2
16.08.2025
Уимблдон
Англия. Первая лига, 2 тур
Уимблдон
2 : 0
09.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 1 тур
Лутон Таун
1 : 0
01.08.2025
Уимблдон
Англия. Вторая лига, Финал
Уимблдон
1 : 0
26.05.2025
Уолсолл
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 