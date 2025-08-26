Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Уимблдон
Рединг - Уимблдон: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Рединг
26.08.2025, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Уимблдон
Матч
Личные встречи
Статистика матча Рединг - Уимблдон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Последние матчи
Все
Рединг
Уимблдон
Англия. Первая лига, 4 тур
Болтон
1 : 1
20.08.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 3 тур
Рединг
1 : 2
16.08.2025
Уимблдон
Англия. Первая лига, 2 тур
Уимблдон
2 : 0
09.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 2 тур
Рединг
0 : 2
09.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Болтон
1 : 1
20.08.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Рединг
1 : 2
16.08.2025
Уимблдон
Англия. Первая лига, 2 тур
Рединг
0 : 2
09.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 1 тур
Линкольн
2 : 0
02.08.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 46 тур
Рединг
2 : 4
03.05.2025
Барнсли
Англия. Первая лига, 4 тур
Уимблдон
0 : 1
19.08.2025
Кардифф
Англия. Первая лига, 3 тур
Рединг
1 : 2
16.08.2025
Уимблдон
Англия. Первая лига, 2 тур
Уимблдон
2 : 0
09.08.2025
Линкольн
Англия. Первая лига, 1 тур
Лутон Таун
1 : 0
01.08.2025
Уимблдон
Англия. Вторая лига, Финал
Уимблдон
1 : 0
26.05.2025
Уолсолл
