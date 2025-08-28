Введите ваш ник на сайте
Брага - Линкольн: онлайн-трансляция 28 августа 2025

Брага
28.08.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Линкольн
Матч
Статистика матча Брага - Линкольн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Брага
Линкольн
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
6 августа, 08:47
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
8
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
15 августа, 00:36
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
6 августа, 09:47
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
1 августа, 00:40
8
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
30 июля, 20:31
30 июля, 20:31
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
15 августа, 00:36
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
6 августа, 08:47
6 августа, 08:47
«Црвена Звезда» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.67
28 июля, 10:18
28 июля, 10:18
«Линкольн» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.40
21 июля, 09:55
21 июля, 09:55
«Линкольн» – «Викингур»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:17
14 июля, 14:17
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брага
Линкольн
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
0 : 3
17.08.2025
Брага
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
0 : 3
17.08.2025
Брага
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
07.08.2025
Ноа
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
5 : 1
29.07.2025
Линкольн
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 1
22.07.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн
1 : 0
15.07.2025
Викингур
