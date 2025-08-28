Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Самсунспор - Панатинаикос
Самсунспор - Панатинаикос: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Самсунспор
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Панатинаикос
Матч
Статистика матча Самсунспор - Панатинаикос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Самсунспор
Панатинаикос
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
12 августа, 14:14
1
Российский игрок покинул греческий клуб
10 августа, 15:01
1
«Панатинаикос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
Экс-вратарь «Химок» отказался от клуба из топ-3 турецкой Суперлиги и нашел новую команду в РПЛ
5 июля, 19:10
Прогноз на точный счет матча «Самсунспор» – «Еюпспор»: Турция. Высшая лига, 4 мая 2025
3 мая, 11:42
«Бодрум» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
25 апреля, 14:51
«Самсунспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025
11 апреля, 18:50
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Шахтер» – «Панатинайкос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
14 августа, 19:50
Лодыгин подписал контракт с новым клубом
12 августа, 14:14
1
Российский игрок покинул греческий клуб
10 августа, 15:01
1
«Панатинаикос» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Последние матчи
Все
Самсунспор
Панатинаикос
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 38 тур
Самсунспор
2 : 1
01.06.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Лига Европы, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
14.08.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 3 раунд
Панатинаикос
0 : 0
07.08.2025
Шахтер
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
Лига чемпионов, 2 раунд
Рейнджерс
2 : 0
22.07.2025
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
0 : 1
11.05.2025
Олимпиакос
Архив
