Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
КуПС - Мидтьюлланд
КуПС - Мидтьюлланд: онлайн-трансляция 28 августа 2025
КуПС
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Мидтьюлланд
Матч
Статистика матча КуПС - Мидтьюлланд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
КуПС
Мидтьюлланд
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:50
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
«Кайрат» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 16:50
«Кайрат» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 2.00
28 июля, 09:57
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Кайрат» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 16:50
«Кайрат» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 2.00
28 июля, 09:57
«КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 16:50
«КуПС» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
21 июля, 09:33
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:50
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет
1 апреля, 00:30
2
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
21 февраля, 00:56
4
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Последние матчи
Все
КуПС
Мидтьюлланд
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
КуПС
2 : 1
17.08.2025
Интер
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
КуПС
2 : 1
17.08.2025
Интер
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
КТП
0 : 2
09.08.2025
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
КуПС
3 : 2
02.08.2025
Хака
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Лига Европы, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
14.08.2025
Фредрикстад
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Лига Европы, 3 раунд
Фредрикстад
1 : 3
07.08.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
