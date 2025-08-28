Введите ваш ник на сайте
Утрехт - Зриньски: онлайн-трансляция 28 августа 2025

Утрехт
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Зриньски
Матч Личные встречи
Статистика матча Утрехт - Зриньски
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Утрехт
Зриньски
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
Сегодня, 20:40
9
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
Сегодня, 20:40
9
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Зриньски» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 9.50
29 июля, 09:34
«Слован» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 10:19
Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча
23 сентября 2023, 11:20
2
Мощный камбэк в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмаар», уступая 0:3 к перерыву
21 сентября 2023, 21:53
2
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Последние матчи
Все
Утрехт
Зриньски
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 1
17.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 3
07.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
Лига чемпионов, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
29.07.2025
Слован
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
4 : 0
22.07.2025
Зриньски
Лига чемпионов, 1 раунд
Зриньски
2 : 1
15.07.2025
Виртус
