Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

АЕК - Бранн: онлайн-трансляция 27 августа 2025

АЕК
27.08.2025, среда, 19:30
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Бранн
Матч
Статистика матча АЕК - Бранн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
АЕК
Бранн
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.80
23 июля, 08:45
Прогноз на точный счeт матча «Партизан» – «АЕК»: Лига Европы, 17 июля 2025 года
16 июля, 09:09
АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Бранн» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 3.20
22 июля, 08:27
Фанаты «Бранна» пожертвовали деньги в детский дом Алматы
30 августа 2024, 12:35
1
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Последние матчи
Все
АЕК
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
1 : 2
17.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
2 : 1
17.07.2025
АЕК
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
1 : 2
17.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
Лига чемпионов, 2 раунд
Зальцбург
1 : 1
30.07.2025
Бранн
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 