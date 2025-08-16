Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Радник
Нови Пазар - Радник: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Нови Пазар
16.08.2025, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
- : -
Не начался
Радник
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нови Пазар - Радник
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Нови Пазар
Радник
Больше новостей
Последние матчи
Все
Нови Пазар
Радник
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
10.08.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Радник
3 : 1
09.08.2025
Чукарички
Сербия. Суперлига, 3 тур
Нови Пазар
1 : 2
04.08.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 3 тур
Младост
1 : 0
02.08.2025
Радник
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
10.08.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Нови Пазар
1 : 2
04.08.2025
ИМТ Белград
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Напредак
2 : 2
27.07.2025
Нови Пазар
Лига конференций, 2 раунд
Нови Пазар
1 : 2
24.07.2025
Ягеллония
Сербия. Суперлига, 4 тур
Радник
3 : 1
09.08.2025
Чукарички
Сербия. Суперлига, 3 тур
Младост
1 : 0
02.08.2025
Радник
Сербия. Суперлига, 2 тур
Радник
0 : 0
26.07.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 1 тур
Войводина
2 : 0
20.07.2025
Радник
Архив
