Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Янг Бойз - Слован
Янг Бойз - Слован: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Янг Бойз
28.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Слован
Матч
Личные встречи
Статистика матча Янг Бойз - Слован
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Янг Бойз
Слован
«Милан» приобрел швейцарского защитника
15 августа, 12:40
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:05
«Слован» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.78
11 августа, 09:20
Миранчук, которым интересуется «Динамо», пропустил второй матч подряд
10 августа, 18:15
1
«Милан» приобрел швейцарского защитника
15 августа, 12:40
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
Миранчук, которым интересуется «Динамо», пропустил второй матч подряд
10 августа, 18:15
1
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
30 января, 01:21
1
«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
29 января, 21:50
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:05
«Слован» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.78
11 августа, 09:20
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа, 09:06
2
«Кайрат» – «Слован Братислава»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
5 августа, 08:31
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Янг Бойз
Слован
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Слован
1 : 0
16.08.2025
Скалица
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
1 : 0
12.08.2025
Кайрат
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
0 : 0
10.08.2025
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
4 : 1
06.08.2025
Янг Бойз
Лига чемпионов, 3 раунд
Кайрат
1 : 0
06.08.2025
Слован
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
0 : 0
10.08.2025
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
4 : 1
06.08.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Янг Бойз
3 : 1
26.07.2025
Серветт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лугано
1 : 1
24.05.2025
Янг Бойз
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Слован
1 : 0
16.08.2025
Скалица
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
1 : 0
12.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, 3 раунд
Кайрат
1 : 0
06.08.2025
Слован
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Слован
4 : 1
02.08.2025
Железьярне Подбрезова
Лига чемпионов, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
29.07.2025
Слован
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: