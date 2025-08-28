Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Динамо К - Маккаби
Динамо К - Маккаби: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Динамо К
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Маккаби
Матч
Личные встречи
Статистика матча Динамо К - Маккаби
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Динамо К
Маккаби
«Эпицентр» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
Вчера, 16:58
«Эпицентр» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.62
15 августа, 19:46
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
«Эпицентр» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
Вчера, 16:58
«Эпицентр» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.62
15 августа, 19:46
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Пафос» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:55
«Пафос» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
11 августа, 08:56
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Динамо» не отпустит Нгамале в израильский клуб
31 июля, 13:18
1
Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»
31 июля, 11:48
«Маккаби» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 10:41
«Пафос» – «Маккаби Тель-Авив»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.80
21 июля, 10:30
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Динамо К
Маккаби
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
1 : 4
16.08.2025
Динамо К
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
1 : 4
16.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Пафос
2 : 0
12.08.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
0 : 1
05.08.2025
Пафос
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 1
02.08.2025
Динамо К
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Лига Европы, 8 тур
Маккаби
0 : 1
30.01.2025
Порту
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: