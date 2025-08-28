Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Расписание матчей
Лига Европы
Лудогорец - Шкендия
Лудогорец - Шкендия: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Лудогорец
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Шкендия
Матч
Статистика матча Лудогорец - Шкендия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:16
«Карабах» – «Шкендия-79»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65
11 августа, 08:45
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 19:20
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:16
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 19:20
«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5
5 августа, 08:38
«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 18:20
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Карабах» – «Шкендия-79»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65
11 августа, 08:45
«Шкендия» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 19:50
ФКСБ – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 10.0
29 июля, 18:22
Больше новостей
Лига Европы
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Болгария. Первая лига, 3 тур
Лудогорец
2 : 1
02.08.2025
Добруджа
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец
3 : 1
30.07.2025
Риека
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 2 раунд
ФКСБ
1 : 2
30.07.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 2 раунд
Шкендия
1 : 0
22.07.2025
ФКСБ
Лига чемпионов, 1 раунд
Шкендия
2 : 1
15.07.2025
ТНС
Архив
