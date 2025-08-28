Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
ФКСБ - Абердин
ФКСБ - Абердин: онлайн-трансляция 28 августа 2025
ФКСБ
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Первый матч – 21.08.2025
Не начался
Абердин
Матч
Статистика матча ФКСБ - Абердин
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
ФКСБ
Абердин
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«ФКСБ» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 09:58
ФКСБ – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 10.0
29 июля, 18:22
«Шкендия» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 10:14
«Интер» – ФКСБ: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:22
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«ФКСБ» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 09:58
ФКСБ – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 10.0
29 июля, 18:22
«Шкендия» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 10:14
«Интер» – ФКСБ: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:22
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи
19 июня 2022, 14:14
1
«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой
25 февраля 2022, 17:23
2
Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную
5 февраля 2022, 20:25
Больше новостей
Лига Европы
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
ФКСБ
Абердин
Лига Европы, 3 раунд
Дрита
1 : 3
14.08.2025
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
0 : 1
10.08.2025
Униря Слобозия
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Лига Европы, 3 раунд
ФКСБ
3 : 2
07.08.2025
Дрита
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Лига Европы, 3 раунд
Дрита
1 : 3
14.08.2025
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
0 : 1
10.08.2025
Униря Слобозия
Лига Европы, 3 раунд
ФКСБ
3 : 2
07.08.2025
Дрита
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
4 : 3
02.08.2025
ФКСБ
Лига чемпионов, 2 раунд
ФКСБ
1 : 2
30.07.2025
Шкендия
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
11.05.2025
Абердин
