Копенгаген - Базель
Новости
Расписание матчей
Копенгаген - Базель
Копенгаген - Базель: онлайн-трансляция 27 августа 2025
Копенгаген
27.08.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, Play-offs
- : -
Первый матч – 20.08.2025
Не начался
Базель
Матч
Статистика матча Копенгаген - Базель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Копенгаген
Базель
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:02
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 18:50
«Дрита» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.88
28 июля, 10:00
«Копенгаген» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.70
21 июля, 10:03
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
Реакция Пономарева на возможное назначение Челестини в ЦСКА
15 июня, 17:59
5
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа 2024, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля 2024, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта 2024, 10:27
Больше новостей
Последние матчи
Все
Копенгаген
Базель
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
3 : 1
10.08.2025
Базель
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
4 : 1
06.08.2025
Янг Бойз
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
Лига чемпионов, 3 раунд
Мальме
0 : 0
05.08.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
3 : 1
10.08.2025
Базель
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
4 : 1
06.08.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
2 : 1
02.08.2025
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
26.07.2025
Базель
Швейцария. Кубок, Финал
Биль-Бьенн
1 : 4
01.06.2025
Базель
