Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов
Кайрат - Селтик
Кайрат - Селтик: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Кайрат
26.08.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, Play-offs
- : -
Первый матч – 20.08.2025
Не начался
Селтик
Матч
Статистика матча Кайрат - Селтик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кайрат
Селтик
«Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
Вчера, 15:27
«Кайрат» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
15 августа, 20:26
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:05
«Слован» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.78
11 августа, 09:20
«Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
Вчера, 15:27
«Кайрат» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
15 августа, 20:26
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 20:05
«Слован» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.78
11 августа, 09:20
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «Селтик»: Премьершип, 4 мая 2025
3 мая, 12:39
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
5 марта, 20:08
Компани прокомментировал ничью «Баварии» с «Селтиком»
19 февраля, 09:22
Лига чемпионов. «Бавария» с трудом прошла «Селтик», «Брюгге» выбил «Аталанту», «Монако» вылетел от «Бенфики»
19 февраля, 01:00
1
Больше новостей
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Последние матчи
Все
Кайрат
Селтик
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
2 : 3
16.08.2025
Елимай
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
1 : 0
12.08.2025
Кайрат
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Лига чемпионов, 3 раунд
Кайрат
1 : 0
06.08.2025
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
1 : 0
03.08.2025
Сент-Миррен
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
2 : 3
16.08.2025
Елимай
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
1 : 0
12.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, 3 раунд
Кайрат
1 : 0
06.08.2025
Слован
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
1 : 0
02.08.2025
Улытау
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат
3 : 0
29.07.2025
КуПС
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
1 : 0
03.08.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
1 : 1
17.05.2025
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2025
Хиберниан
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: