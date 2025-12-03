Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Ференцварош
Кишварда - Ференцварош: онлайн-трансляция 03 декабря 2025
Кишварда
03.12.2025, среда, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
- : -
Не начался
Ференцварош
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кишварда - Ференцварош
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Кишварда
Ференцварош
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:16
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 19:20
«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5
5 августа, 08:38
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
29 июля, 10:49
Венгрия. Национальный чемпионат
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дьошдьер
- : -
16.08.2025
Казинцбарцика
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Ференцварош
- : -
16.08.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дебрецен
- : -
17.08.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
МТК
- : -
17.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Пакш
- : -
17.08.2025
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Дьер
- : -
29.11.2025
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Академия Пушкаша
- : -
22.08.2025
Дебрецен
Последние матчи
Кишварда
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Уйпешт
0 : 1
15.08.2025
Кишварда
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Кишварда
2 : 1
10.08.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Ньиредьхаза
1 : 4
09.08.2025
Ференцварош
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Ньиредьхаза
1 : 4
09.08.2025
Ференцварош
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Ференцварош
3 : 0
02.08.2025
Казинцбарцика
Лига чемпионов, 2 раунд
Ференцварош
4 : 3
30.07.2025
Ноа
Архив
