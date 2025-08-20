Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ленинградец - Луки-Энергия: онлайн-трансляция 20 августа 2025

Ленинградец
20.08.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Луки-Энергия
Матч Личные встречи
Статистика матча Ленинградец - Луки-Энергия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ленинградец
Луки-Энергия
«Ленинградец» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20
Вчера, 19:26
«Сибирь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
9 августа, 10:19
«Кристалл» – «Луки-Энергия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:43
«Ленинградец» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2 августа, 09:53
«Тюмень» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.75
26 июля, 09:11
«Ленинградец» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20
Вчера, 19:26
«Сибирь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
9 августа, 10:19
«Ленинградец» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2 августа, 09:53
«Тюмень» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.75
26 июля, 09:11
«Ленинградец» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.75
19 июля, 09:47
«Кристалл» – «Луки-Энергия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:43
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
14 июня, 11:53
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 8 июня
7 июня, 12:35
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая, 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Луки-Энергия» – «Череповец»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
24 мая, 12:03
Больше новостей
Россия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Все
Ленинградец
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Сибирь
4 : 0
10.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Луки-Энергия
0 : 0
10.08.2025
Торпедо Вл
Россия. Кубок, 1 раунд
СШОР-1 Кристалл
1 : 3
07.08.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ленинградец
2 : 2
03.08.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
1 : 0
02.08.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Сибирь
4 : 0
10.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ленинградец
2 : 2
03.08.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Ленинградец
2 : 0
20.07.2025
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Спартак К
0 : 1
14.06.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Луки-Энергия
0 : 0
10.08.2025
Торпедо Вл
Россия. Кубок, 1 раунд
СШОР-1 Кристалл
1 : 3
07.08.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
1 : 0
02.08.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Коломна
0 : 0
27.07.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зенит-2
4 : 3
29.06.2025
Луки-Энергия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 