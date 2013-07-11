Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Турция. Суперлига
Гезтепе - Газиантеп
Гезтепе - Газиантеп: онлайн-трансляция 10 мая 2026
Гезтепе
10.05.2026, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 33 тур
- : -
Не начался
Газиантеп
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гезтепе - Газиантеп
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Гезтепе
Газиантеп
«РБ Лейпциг» заменит Шешко форвардом, на которого претендовали «Спартак» и «Зенит»
13 августа, 13:59
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
1
«Спартак» может подписать «двойника» Халка
11 июля, 15:13
13
Абена остался разочарован переходом в «Спартак»
9 июля, 09:58
15
Экс-игрок «Спартака» Абена подписал контракт с новым клубом
2 июля, 15:10
1
«РБ Лейпциг» заменит Шешко форвардом, на которого претендовали «Спартак» и «Зенит»
13 августа, 13:59
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
1
«Спартак» может подписать «двойника» Халка
11 июля, 15:13
13
«Зениту» озвучили цену на Ромуло из «Гезтепе»
27 июня, 15:40
7
«Зенит» предложил 20 миллионов за бразильского форварда
18 июня, 01:28
2
Абена остался разочарован переходом в «Спартак»
9 июля, 09:58
15
Экс-игрок «Спартака» Абена подписал контракт с новым клубом
2 июля, 15:10
1
Защитник «Спартака» ведет переговоры с турецким клубом
29 июня, 13:51
5
В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с испанским тренером
15 июня, 18:40
1
Прогноз на точный счет матча «Антальяспор» – «Газиантеп»: Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 14:10
Больше новостей
Турция. Суперлига
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
- : -
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
17.08.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
- : -
18.08.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 38 тур
Касымпаша
1 : 2
30.05.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
24.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 38 тур
Касымпаша
1 : 2
30.05.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
24.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 36 тур
Ризеспор
6 : 3
18.05.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
2 : 2
24.05.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
0 : 0
18.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 1
09.05.2025
Аланьяспор
