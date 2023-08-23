Истанбул Башакшехир

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева

ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева

«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85

Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА