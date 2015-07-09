Введите ваш ник на сайте
Фенербахче - Газиантеп: онлайн-трансляция 22 марта 2026

Фенербахче
22.03.2026, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 27 тур
- : -
Не начался
Газиантеп
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Фенербахче - Газиантеп
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:50
Клуб Моуринью заинтересован в Зинченко
11 августа, 09:27
«Фенербахче» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.80
11 августа, 08:51
Агент Кисляка – о трансфере в «Фенербахче»: «Можно было разогнать до 20−22 миллионов»
9 августа, 10:25
6
Абена остался разочарован переходом в «Спартак»
9 июля, 09:58
15
Экс-игрок «Спартака» Абена подписал контракт с новым клубом
2 июля, 15:10
1
Защитник «Спартака» ведет переговоры с турецким клубом
29 июня, 13:51
5
В ЦСКА прокомментировали информацию о переговорах с испанским тренером
15 июня, 18:40
1
Прогноз на точный счет матча «Антальяспор» – «Газиантеп»: Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 14:10
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
- : -
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
17.08.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
- : -
18.08.2025
Трабзонспор
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
2 : 1
31.05.2025
Коньяспор
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
2 : 1
31.05.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
2 : 1
18.05.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
2 : 2
24.05.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
0 : 0
18.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 1
09.05.2025
Аланьяспор
