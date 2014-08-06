Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Турция. Суперлига
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: онлайн-трансляция 15 февраля 2026
Истанбул Башакшехир
15.02.2026, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 22 тур
- : -
Не начался
Бешикташ
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 20:44
2
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 14:50
4
«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
12 августа, 09:21
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 20:35
Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков
6 августа, 21:47
2
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 20:44
2
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14 августа, 14:50
4
«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
12 августа, 09:21
В ЦСКА рассказали, кто заменит Файзуллаева
4 августа, 19:07
4
Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА
2 августа, 14:28
2
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 20:35
Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков
6 августа, 21:47
2
«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа»
6 августа, 19:45
14
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа, 09:43
Известный агент похвалил «Спартак» за трансфер Жедсона
3 августа, 13:53
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Лига конференций, 3 раунд
Бешикташ
3 : 2
14.08.2025
Сент-Патрикс
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
1 : 4
07.08.2025
Бешикташ
Лига конференций, 3 раунд
Викинг
1 : 3
07.08.2025
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига конференций, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
13.08.2025
Викинг
Лига конференций, 3 раунд
Викинг
1 : 3
07.08.2025
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
4 : 0
31.07.2025
Черно Море
Лига конференций, 2 раунд
Черно Море
0 : 1
24.07.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 38 тур
Галатасарай
2 : 0
30.05.2025
Истанбул Башакшехир
Лига конференций, 3 раунд
Бешикташ
3 : 2
14.08.2025
Сент-Патрикс
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Патрикс
1 : 4
07.08.2025
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
2 : 4
24.07.2025
Шахтер
Турция. Суперлига, 38 тур
Бодрум
0 : 4
01.06.2025
Бешикташ
