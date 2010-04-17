СКА - Черноморец

|26 тур
|9 августа, суббота
|19:30
|Черноморец
|2:0
|СКА
|6 тур
|19 апреля, суббота
|16:00
|СКА
|1:0
|Черноморец
|26 тур
|9 августа, суббота
|19:30
|Черноморец
|2:0
|СКА
|6 тур
|19 апреля, суббота
|16:00
|СКА
|1:0
|Черноморец
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черноморец Нв
|32
|24
|4
|4
|63:20
|+43
|76
|2.
|Армавир
|32
|20
|9
|3
|41:15
|+26
|69
|3.
|Машук-КМВ
|32
|18
|8
|6
|53:27
|+26
|62
|4.
|Астрахань
|32
|17
|7
|8
|58:35
|+23
|58
|5.
|32
|15
|11
|6
|51:27
|+24
|56
|6.
|32
|12
|9
|11
|36:37
|-1
|45
|7.
|32
|12
|8
|12
|40:51
|-11
|44
|8.
|МИТОС
|32
|11
|9
|12
|47:45
|+2
|42
|9.
|Дружба
|32
|12
|5
|15
|37:40
|-3
|41
|10.
|Ангушт
|32
|9
|13
|10
|37:43
|-6
|40
|11.
|32
|10
|9
|13
|43:52
|-9
|39
|12.
|Анжи-2
|32
|10
|7
|15
|42:42
|0
|37
|13.
|Динамо Ст
|32
|8
|13
|11
|34:47
|-13
|37
|14.
|СКА
|32
|9
|9
|14
|34:39
|-5
|36
|15.
|32
|8
|4
|20
|28:53
|-25
|28
|16.
|32
|5
|8
|19
|31:50
|-19
|23
|17.
|32
|4
|3
|25
|19:71
|-52
|15