Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Смирнов С.Ю.(Ксл.)

СКА - Черноморец

17.04.2010, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион СКА СКВО Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 2 тур СКА - Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
26 тур
9 августа, суббота 19:30 Черноморец 2:0 СКА
6 тур
19 апреля, суббота 16:00 СКА 1:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 32 24 4 4 63:20 +43 76
2. Армавир 32 20 9 3 41:15 +26 69
3. Машук-КМВ 32 18 8 6 53:27 +26 62
4. Астрахань 32 17 7 8 58:35 +23 58
5. 32 15 11 6 51:27 +24 56
6. 32 12 9 11 36:37 -1 45
7. 32 12 8 12 40:51 -11 44
8. МИТОС 32 11 9 12 47:45 +2 42
9. Дружба 32 12 5 15 37:40 -3 41
10. Ангушт 32 9 13 10 37:43 -6 40
11. 32 10 9 13 43:52 -9 39
12. Анжи-2 32 10 7 15 42:42 0 37
13. Динамо Ст 32 8 13 11 34:47 -13 37
14. СКА 32 9 9 14 34:39 -5 36
15. 32 8 4 20 28:53 -25 28
16. 32 5 8 19 31:50 -19 23
17. 32 4 3 25 19:71 -52 15
...
  • Читайте нас: 