Истанбул Башакшехир

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева

ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Фенербахче» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Истанбул» – «Викинг»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85