Главная
Расписание матчей
Португалия. Примейра
Брага - Эштрела
Брага - Эштрела: онлайн-трансляция 17 мая 2026
Брага
17.05.2026, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 34 тур
- : -
Не начался
Эштрела
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Брага - Эштрела
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Брага
Эштрела
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60
6 августа, 09:47
«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа, 16:16
1
«Зенит» не может договориться о трансфере Салазара: подробности
4 августа, 14:28
10
У «Спартака» потребовали 50 миллионов за Салазара
1 августа, 00:40
8
«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа, 16:16
1
«Ахмат» подписал полузащитника сборной Анголы
5 июля, 17:09
3
Прогноз на точный счeт матча «Эшторил» – «Эштрела»: Примейра, 17 мая 2025
16 мая, 13:46
Прогноз на точный счет матча «Эштрела» – «АВС»: Примейра, 11 мая 2025
10 мая, 18:05
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Эштрела»: Примейра, 4 мая 2025
3 мая, 12:28
Больше новостей
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
- : -
16.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
- : -
16.08.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
- : -
16.08.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
- : -
17.08.2025
Насьональ
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
- : -
17.08.2025
Морейренcе
Португалия. Примейра, 2 тур
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
- : -
17.08.2025
Брага
Португалия. Примейра, 2 тур
Спортинг
- : -
17.08.2025
Арука
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
- : -
18.08.2025
Порту
Последние матчи
Все
Брага
Эштрела
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 1
11.08.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Лига Европы, 3 раунд
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 1
11.08.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
4 : 0
17.05.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 1
11.05.2025
АВС
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
05.05.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
04.05.2025
Эштрела
Архив
