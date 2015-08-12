Игрок сборной России может перейти в «Порту»

Реакция Виллаш-Боаша на интерес «Порту» к Черникову

«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда

Назван еще один нападающий, заинтересовавший «Ньюкасл»

«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»

Игрок сборной России может перейти в «Порту»

Реакция Виллаш-Боаша на интерес «Порту» к Черникову

Назван еще один нападающий, заинтересовавший «Ньюкасл»

«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»

«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда

«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков

Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»

Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»

Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса»